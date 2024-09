Seit den letzten Apollo-Missionen zum Mond in den frühen 1970er-Jahren seien keine Astronauten mehr so weit von der Erde entfernt gewesen, wie es bei "Polaris Dawn" geplant ist, heißt es von SpaceX. Zum Vergleich: Die Raumstation ISS befindet sich in etwa 400 Kilometern Höhe.

Die Astronauten hoben an Bord eines Crew-Dragon-Raumfahrzeugs mit einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an der Westküste Floridas ab. Der milliardenschwere Unternehmer Jared Isaacman finanzierte und organisierte die bis zu fünf Tage dauernde Mission in Abstimmung mit SpaceX-Gründer Elon Musk und ist Kommandant von "Polaris Dawn".