Wie NRW-Schulen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche umgehen

"Wegen Legasthenie wurde Rechtschreibung nicht bewertet": So oder ähnlich stand es 2010 als Bemerkung im Zeugnis von drei Abiturienten in Bayern. Die Männer haben dagegen geklagt - sie fühlten sich diskriminiert und befürchteten, auf dem Arbeitsmarkt Nachteile zu haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch (22.11.2023) geurteilt, dass sie neue Abizeugnisse ohne den Legasthenie-Vermerk bekommen müssen.

Grundsätzlich dürfe vermerkt werden, wenn bestimmte Teilleistungen nicht bewertet wurden. Das dürfe aber nicht auf Fälle von Legasthenie beschränkt werden, sondern müsse alle Störungen und Behinderungen umfassen. Andernfalls würden Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche benachteiligt, so das Gericht. Da es solche Vermerke 2010 in Bayern nur für Legastheniker gab, haben die ehemaligen Abiturienten Recht bekommen.

In NRW gibt es den Vermerk im Zeugnis nicht

Nach Angaben des Düsseldorfer Schulministeriums betrifft das Urteil Nordrhein-Westfalen nicht, da es hier den entsprechenden Vermerk im Zeugnis nicht gebe. Zwar wird in NRW auf Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche Rücksicht genommen. Diese Sonderbehandlung darf allerdings nicht im Zeugnis vermerkt werden.

So gibt es zum Beispiel spezielle Regeln in schriftlichen Prüfungen: Legastheniker bekommen mehr Zeit oder andere Aufgaben. Als Nachteilsausgleich wird diese Rücksichtnahme bezeichnet. Außerdem wird die Rechtschreibung nicht in die Note für die Prüfung einbezogen. Letzteres gilt aber nur bis maximal einschließlich Klasse 10 - und nicht für die Oberstufe, also nicht für das Abitur.