Gegen 10 Uhr waren bei der Polizei Hinweise auf eine Gefahrenlage eingegangen. Sofort hatten sich daraufhin viele Polizeikräfte auf den Weg zu der Schule im Stadtteil Barmen gemacht. Ein Sonderkommando der Polizei hat die Schule betreten. Die Beamten sind mit Maschinenpistolen bewaffnet, ein Hubschrauber kreist über Wuppertaler Schule. Überall stehen Einsatzwagen, die Schule ist abgesperrt.

Schüler haben sich in Klassenräumen eingeschlossen

Die Polizei sprach zunächst von einer " verdächtigen Person " im Umfeld der Schule. Ob bewaffnet oder nicht, dazu konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Der Bereich um die Schule wurde abgeriegelt, Schüler und Schülerinnen hätten sich sich in der Schule eingeschlossen. Deshalb seien die Schüler auch nicht in Gefahr, sagte eine Sprecherin auf WDR-Anfrage. Diese Maßnahme sei Teil eines Notfallplans des Gymnasiums, in dem rund 750 Menschen von 55 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet werden. Die Polizei aktuell spricht nicht von einem Amoklauf.

Eltern sollen nicht zur Schule kommen

Straße ist voller Einsatzkräfte

Obwohl klar ist, dass die Eltern Angst haben, bitten die Beamten, dass niemand zur Schule kommen soll. " Wie üblich nach solchen Hinweisen sind wir mit stärkeren Kräften vor Ort, um für Sicherheit zu sorgen und zu überprüfen, ob da etwas dran ist ", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Einsatz von Spezialkräften sei in solchen Fällen üblich. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung des Gymnasiums an der Sedanstraße.

