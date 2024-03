Wie sind die Reaktionen?

Lobende Worte kamen von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Würth habe mit seinem Schreiben an die Mitarbeiter einen " sehr wertvollen, stilbildenden " Hinweis gegeben, sagte Kretschmann in Stuttgart. Es sei positiv, dass sich die Wirtschaft für eine stabile Demokratie positioniere. Kretschmann sieht Würth nicht als Einzelfall; es hätten sich schon länger viele Unternehmen in diese Richtung geäußert.

Führende Ökonomen hatten die Wirtschaft in Deutschland schon zu Jahresbeginn aufgerufen, sich öffentlich stärker gegen den Rechtsextremismus und die AfD zu positionieren.

"Die Vorstände in den Unternehmen müssen jetzt Farbe bekennen gegen rechts und ihren Beschäftigten vor Augen halten: ‚Eure Jobs sind in Gefahr, wenn die AfD sich durchsetzt ‘“, hatte etwa der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, zu Jahresbeginn der Nachrichtenagentur dpa gesagt.