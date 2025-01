Wir leben in einem Land der Mieterinnen und Mieter. Laut Zensus 2022 liegt die Eigentümerquote in NRW bei 40,1 Prozent. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land. Im Hochsauerlandkreis sowie den Kreisen Olpe und Höxter wird noch mehr als die Hälfte der Wohnungen und Häuser von den Eigentümern bewohnt. In Köln ist es hingegen nur knapp jede vierte Wohnung, in Düsseldorf sogar nur gut jede fünfte.

Mit einer Eigentümerquote von 43,6 Prozent liegt Deutschland europaweit auf dem vorletzten Platz, nur in der Schweiz ist die Quote noch geringer. Zum Vergleich: In der Slowakei und Ungarn liegt die Eigentümerquote bei rund 90 Prozent.