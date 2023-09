Woche der Wiederbelebung: "Reanimation ist wie Radfahren"

GRC-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Bernd Böttiger

" Und das erreichen wir vor allem dadurch, dass Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Wiederbelebung verpflichtend an Schulen unterrichtet werden ", sagt der Vorstandvorsitzende des GRC, Professor Dr. Bernd Böttiger. Das sehe man deutlich an den Ländern, in denen dies bereits Standard sei, so der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Uniklinik Köln. " In Dänemark liegt die Reanimationsquote bei über 70 Prozent. "