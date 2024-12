In Amerika ist sich die Kritik ziemlich einig: "Wicked" ist das "Must-see-Musical des Jahres". Das Magazin "Variety" fasst es so zusammen: Der Streifen sei eine " große Hochzeitstorte von einem Film " mit Wunderkerzen und viel Lametta. Nach dem erfolgreichen Start in den USA läuft "Wicked" am Donnerstag auch in deutschen Kinos an. Worum geht's? Und warum ist die Welt von Oz so wichtig für die Popkultur?

Was erwartet Kinobesucher?

"Der Zauberer von Oz" in seiner US -Verfilmung von 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle gehört zu den erfolgreichsten Musical-Filmen aller Zeiten. Viele US -Amerikaner sind mit dieser Erzählung aufgewachsen und mit ihr so vertraut wie deutsche Kinder mit den Märchen der Brüder Grimm. Im Jahr 1995 schrieb Gregory Maguire ein Prequel der Geschichte, auf dem die neue Verfilmung beruht. Es geht also um eine Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz".