Es bleibt sommerlich warm - und zu trocken

Am Wochenende wird es wieder bis zu 28 Grad warm. Davor kommt eine kurze Erholungspause: Am Donnerstag klettern die Temperaturen "nur" auf 23 Grad, so die WDR-Wetterexperten. In der Nacht und am Morgen gibt es ein paar vereinzelte Schauer. Das heißt auch: Es bleibt trocken - zu trocken. Im März und April ist nur ein Bruchteil des Regens gefallen, der für die Jahreszeit eigentlich üblich wäre.

Hohe Brandgefahr für Grasflächen

Das macht den Böden bereits zu schaffen. " Abgesehen vom äußersten Süden Deutschlands ist die Bodenfeuchte verbreitet gesunken ", meldete der Deutsche Wetterdienst Anfang der Woche. Die trockensten Gebiete sind in Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu finden - und regional vom Niederrhein bis ins Rhein-Main-Gebiet.

In NRW leiden in den höheren Bodenschichten bereits viele Standorte unter leichtem bis extremen Trockenstress. Daher drohen NRW-weit Brände, gerade bei Sträuchern und Wiesen. Der "Grasland-Feuerindex" des DWD steht knallrot bei Stufe vier von fünf.