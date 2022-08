Brand an der A31 bei Dorsten

Auch Abschnitte der Bundesstraßen 58 und 224 zwischen Dorsten und Borken mussten für die Löscharbeiten gesperrt werden. Nach ersten Angaben ist ein Böschungsbrand auf das angrenzende Waldstück übergesprungen. Feuerwehren aus den Kreisen Borken, Recklinghausen und Wesel sind mit 11 Löschzügen vor Ort im Einsatz. Die zuständige Autobahnpolizei Münster rechnet damit, dass die Autobahn noch bis 21 Uhr gesperrt bleibt.

Die Halterner Feuerwehr ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz

Auch in Haltern ist am Abend ein Waldbrand nahe der Silberseen ausgebrochen. Hier steht ein rund 10.000 Quadratmeter großes Gebiet zwischen Haltern und Dülmen in Flammen. Die Halterner Feuerwehr ist mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz und hat den Brand inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern aber noch an.