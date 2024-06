Münster weitet Videoüberwachung an Schulen aus

An drei großen Schulzentren in Münster gibt es solche Anlagen bereits. Mit guten Ergebnissen. Die Zahl der Einbrüche und Vandalismusschäden ist dort nach Angaben der Stadt deutlich zurückgegangen.

Keine Aufnahmen während der Schulzeiten

Für Videoüberwachung an Schulen gelten strenge Regeln

Die Stadt betont, dass die Kameras außen an den Schulgebäuden angebracht werden, nicht in den Gebäuden, wo sich Kinder und Lehrerinnen und Lehrer aufhalten. Die sollen nicht gefilmt werden.

Deshalb sollen die Kameras in der Woche auch nur nachts zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr laufen, an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferienzeiten dagegen durchgängig 24 Stunden. Es sei denn, es gibt zum Beispiel in den Ferien Veranstaltungen in der Schule. Dann seien die Kameras nicht in Betrieb, versichert die Stadt.

Quelle: