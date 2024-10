Bocholter Unternehmen Olbrich streicht 250 Stellen

Für die betroffenen Mitarbeiter sitzt der Schock tief. 250 Stellen werden beim Maschinenbauunternehmen Olbrich in Bocholt und Hamburg gestrichen. Die Produktion am Hauptstandort in Bocholt wird komplett aufgegeben. Der Grund sei die wirtschaftliche Situation und der Rückgang traditioneller Märkte, heißt es dazu in einer Pressemittelung.

Wie geht es weiter mit dem Unternehmen?

Produziert wird nur noch in Vreden und in Holoubkov, in Tschechien. Diese Maßnahme sei nötig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. In Bocholt und Hamburg konnten insgesamt nur 70 Arbeitsplätze gesichert werden. Die beschränken sich auf Bereiche wie Vertrieb, Konzeptplanung und elektrische Konstruktion.

Einigung auf einen Sozialplan

Der Betriebsrat bedauere die Entscheidung, hieß es in der Pressemitteilung. In Verhandlungen mit der Geschäftsleitung und der IG Metall konnte man sich aber auf einen Sozialplan und einen Interessensausgleich für die betroffenen Mitarbeiter einigen. So sollen sie bei der beruflichen Neuorientierung unterstützt werden.

Unsere Quellen:



Pressemitteilung der Firma Olbrich

Stellungnahme des Betriebsrats der Firma Olbrich

Über dieses Thema berichtet der WDR auch am 02.10.2024 in der Lokalzeit Münsterland auf WDR 2.