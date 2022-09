Steinmeier Ehrengast bei Corvey-Jubiläum

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kennt sich gut aus in Corvey. Er stammt aus der Region, wuchs keine 30 Kilometer entfernt auf.

2014 kam er, damals noch Außenminister, als offizieller Vertreter der Bundesregierung nach Höxter. Dabei überreichte Steinmeier wichtige Urkunden: Die UNESCO hatte Corvey zum Weltkulturerbe ernannt.

Heute eröffnet er mit einer Rede das Jubiläumsjahr. Frank-Walter Steinmeier ist der erste amtierende Bundespräsident, der dann das ehemalige Benediktinerstift besucht haben wird.

Ein Kloster mit langer Geschichte

Am 25. September 822 begann das klösterliche Leben am Weserbogen bei Höxter. Mönche aus der Benediktinerabtei „Corbie“ im Norden Frankreichs siedelten sich an. Ihr Ziel war es das Christentum bis an die Grenzen der damals erschlossenen Welt zu tragen.

Der Name „Corbie“ wandelte sich später in „Corvey“. Corvey war ein bedeutendes karolingisches Kloster und es verfügte über eine der wertvollsten Bibliotheken des Landes NRW. Das Schloss Corvey ist seit 1820 in Privatbesitz.

Heute lebt hier Viktor Herzog von Ratibor, Fürst von Corvey mit seiner Familie. Zu besonderen Anlässen, wie dem Festakt heute, öffnet er den Kaisersaal des Schlosses für geladene Gäste.