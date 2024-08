Privater Sicherheitsdienst soll Bad Oeynhausen sicherer machen

Vor allem an Wochenenden und in den Abendstunden ist es laut rund um die Herforder Straße in Bad Oeynhausen. Mitten in der Innenstadt treffen sich Menschen, trinken und pöbeln. Auch wildes Pinkeln sei ein Problem, erklärt ein Stadtsprecher.

Security abends unterwegs

Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienst wurden deshalb geschult und sollen vor allem dann für Ruhe sorgen, wenn die Unruhestifter da sind. Die Einsatzzeiten seien sehr flexibel, verspricht ein Stadtsprecher.

Der Sicherheitsdienst soll die Streifen von Polizei und Ordnungsamt ergänzen. Wie viel der Einsatz kostet, teilt die Stadt nicht mit - wohl aber, dass der Einsatz auf vier Wochen begrenzt sei.

Dann wird geprüft, ob und wie viel der Einsatz gebracht hat. Gleichzeitig will der Bürgermeister vom Stadtrat prüfen lassen, ob zwei zusätzliche Stellen im Ordnungsamt geschaffen werden. Das Thema soll in der nächsten Sitzung im September auf die Tagesordnung.

Tödliche Auseinandersetzung heizt Diskussionen an

Gedenken an den getöteten 20-Jährigen

Die Diskussion um mehr Sicherheit im öffentlichen Raum war nach dem tödlichen Angriff auf einen 20-Jährigen nach einer Abiturfeier Ende Juni angeheizt worden.

Sicherheitsdienste in Innenstädten kein Einzelfall

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Sicherheitsdienste in Städten im Einsatz sind. So wird der Kurpark in Bad Oeynhausen im Auftrag des Staatsbads überwacht. In Paderborn wurde bereits vor mehr als 25 Jahren das "Büro für Ordnung, Schutz und Sicherheit" gegründet, um für mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsbehörde zu sorgen.