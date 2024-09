Ausgezeichnete Fotos sind in Düsseldorf zu sehen

Spaß am Fotografieren habe Matilda Sauer schon immer. Das dürfte vor allem auch am familiären Hintergrund liegen: "Mein Papa ist Fotograf und meine Omi war Fotografin." Die ausgezeichneten Fotos sind bis Anfang Oktober im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen.

Matilda mit Bundesfamilienministerin Paus bei der Preisverleihung

Der Deutsche Jugendfotopreis zählt zu den traditionsreichsten und größten Bundeswettbewerben in der Fotografie. Zu den prämierten Beiträgen aus NRW zählen unter anderem auch Arbeiten einer Kita und einer Grundschule in Köln. Vergeben wurde 37 Preise in drei Kategorien, insgesamt wurden 13.000 Euro an Preisgeld verteilt.

Hier gibt es die Fotos aus der preisgekrönten Serie von Matilda Sauer zu sehen.