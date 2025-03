Der 40-jährige Tatverdächtige sitzt seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft, wegen eines grausigen Verbrechens. Im November 2023 soll er einen 62-jährigen Zechkumpanen erschlagen haben.

Um nicht entdeckt zu werden, soll er den Leichnam zerteilt und die Einzelteile in einer Gefriertruhe in seiner Wohnung in Verl gelagert haben. Das Opfer galt seitdem als vermisst.

Tat durch Zufall aufgeflogen

Ein Zeuge hörte knapp ein Jahr nach der Tat zufällig ein Gespräch mit. Darin soll sich der Angeklagte am Busbahnhof in Verl mit einer anderen Person über die Leiche in seiner Gefriertruhe unterhalten haben. Der Zeuge rief die Polizei und die durchsuchte die Wohnung des 40-jährigen mutmaßlichen Täters.

Alle Leichenteile vorhanden

Die eingefrorenen Leichenteile wurden zunächst in der Gerichtsmedizin aufgetaut. Dann rekonstruierten die Experten den Körper, indem sie alle Teile wieder zusammensetzten. Es fehlte nichts.

Als Todesursache stellten sie ein schweres Schädelhirntrauma fest. Der Kopf wies mehrere Brüche durch stumpfe Gewalt auf.

Tatmotiv noch unklar

Das Verbrechen hat sich offensichtlich in der so genannten Trinkerszene abgespielt. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen regelmäßig gemeinsam Alkohol in größeren Mengen konsumiert haben.

Warum es zu dem Verbrechen kam, ist noch unbekannt. Der Angeklagte hat in der U-Haft bisher geschwiegen. Zum Prozessauftakt könnte sich das ändern. Nach WDR -Informationen soll ein Brief existieren, indem der 40-Jährige seine Tatbeteiligung einräumt.

