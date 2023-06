Einsatz wegen Ruhestörung: Polizisten schwer verletzt

Stand: 05.06.2023, 07:57 Uhr

Bei einem Einsatz in Münster-Coerde wurden am Wochenende drei Polizisten zum Teil schwer verletzt. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, weil eine Gruppe von etwa 15 Männern mitten in der Nacht an einer Tankstelle laut Musik gehört hatte.