Serie von Belästigungen: Polizei Bocholt sucht Verdächtigen

Offenbar näherte sich der Unbekannte am Samstagvormittag der Frau von hinten und fasste ihr an den Po. Dann entfernte er sich. Die Polizei geht von einem Serientäter aus. In den vergangenen Monaten gab es in Bocholt mehrere solcher Vorfälle.

Viele Frauen in Bocholt seien nun zu Recht verunsichert, sagt Thorsten Ohm von der Polizei in Bocholt. Sein Rat: "Wer von einer solchen Tat betroffen ist, sollte nicht die Konfrontation suchen, sondern sofort Öffentlichkeit herstellen." Er empfiehlt laut zu werden und sich an Menschen in der Nähe zu wenden. "Ganz wichtig ist für uns, dass sofort die Polizei verständigt wird."

Polizei Bocholt bittet um Hinweise

Der Mann sei etwa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß und trug beim Vorfall am Samstag einen grauen Hoodie, die Kapuze hatte er übergezogen. Bekleidet war er zudem mit einer hell gestreiften dunklen Jogginghose. An seinem Fahrrad war eine graue Satteltasche angebracht. Die Polizei Bocholt bittet um Hinweise.

Unsere Quellen:



Polizei Bocholt

WDR-Reporter vor Ort

Darüber berichtet der WDR auch im Fernsehen in der Lokalzeit Münsterland um 19:30 Uhr.