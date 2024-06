Geheimrezept soll geheim bleiben: Pizzeria in Halle bleibt zu

Das eigene Pizza-Geheimrezept einfach so weitergeben? Das kommt für Gentili nicht infrage. Selbst seine Frau darf es nicht wissen. Wer in diesen Tagen telefonisch versucht, in der „Osteria Gentili“ einen Tisch zu reservieren, wird von einer belegten Stimme auf dem Anrufbeantworter begrüßt. Das Restaurant habe bis auf Weiteres aufgrund von „gesundheitlichen Gründen“ geschlossen.

Domenico Gentili liegt verletzt im Bett.

Bis vor ein paar Wochen habe ihr Besitzer, der 53-Jährige Venezianer Domenico Gentili, mit der Pizzeria jeden Monat einen fünfstelligen Umsatz erwirtschaftet. Doch seit dem Unfall ist kein einziger Cent hinzugekommen.

Schließen statt schludern

Der Mann, der daran etwas ändern könnte, verbringt derzeit den Großteil seiner Zeit im heimischen Bett. Der folgenschwere Motorrad-Unfall Ende Mai hat ihn schwer erwischt, das Knie ist kaputt. Seinen derzeitigen Zustand nimmt Gentili locker. Nur bei einer Sache bleibt der Italiener, der seit sieben Jahren in Halle lebt, knallhart: Niemand, wirklich niemand, darf wissen, wie und woraus er seine Pizzen macht. Nicht seine Angestellten. Und auch nicht seine Frau.

"Wenn es dein Rezept ist, ist es wie dein Baby. Wir haben drei kleine Kinder. Zusammen. Aber das Rezept ist meins." Domenico Gentili, Pizzabäcker

Und weil es ihm so ernst ist mit seinem Rezept, hat der Italiener jetzt einfach dicht gemacht. Lieber keine Pizza, statt einer, die der Chef nicht selbst gemacht hat. Gentilis Motto.

Kein Aushilfs-Pizzabäcker in Sicht

Gentili sieht seiner Mitarbeiterin beim Pizzabacken zu.

Zurück in der Pizzeria. Gentilis Kellnerin, Manuela Gorgievski, hat sich angeboten, hinter dem Pizzaofen auszuhelfen. Zur Probe und ohne Gäste. Doch der Chef wirkt nicht begeistert. Gorgievski habe Probleme beim Formen der Pizza, auch die Tomatensoße schmecke nicht wie in der Heimat.

Ein waschechter Pizzabäcker aus Italien müsse her, so Gentili. Doch mitten in der Hochsaison sei das ein quasi unmögliches Unterfangen. Und eine weitere Angelegenheit dürfte Gentilis Chancen bei der Suche nicht gerade steigern: Sein Pizzabäcker in spe müsste auf jeden Fall sein eigenes Rezept mitbringen. Falls das nicht klappt, bleibt das Lokal noch bis voraussichtlich Mitte Juli geschlossen. Dann will er selbst wieder am Pizzaofen.

Quellen:



WDR-Reporter vor Ort

Pizzeria Betreiber Domenico Gentili

Darüber berichtet der WDR auch in der Lokalzeit Südwestfalen am 12.06.2024 um 19:30 Uhr.