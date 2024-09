Zwei Frauen hatten die Leichen am Rande eines Maisfelds am Postbrückenweg in Gronau-Epe gefunden. Ihr Hund hatte in der Erde gebuddelt und dabei einen Stiefel ausgegraben. Die Frauen riefen daraufhin die Polizei.

Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang

Die Überreste stammen laut Polizei von zwei Männern. " Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die Kriminaltechnik hat die Spuren am Fundort aufgenommen ", sagt Mordkommissionsleiterin Julika Böhlendorf. Wer die beiden Männer waren, ist bisher noch nicht klar. Auch die Todesursache konnte bei der Obduktion noch nicht geklärt werden. Aktuell wird noch untersucht, ob die beiden eventuell vergiftet wurden.

Möglicherweise haben Zeugen in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Quelle:



Kreispolizeibehörde Borken

Über das Thema berichtet der WDR am 09.09.2024 auch in der Lokalzeit Münsterland im Fernsehen um 19:30 Uhr.