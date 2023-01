Landesgartenschau in Höxter: Noch drei Monate

In rund drei Monaten eröffnet die Landesgartenschau in Höxter. Historische Häuser erstrahlen in neuem Glanz, in ehemaligen Leerständen befinden sich nun kleine Boutiquen. Eine Stadt in Aufbruchstimmung.

Von Christine Etrich