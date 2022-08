In zwanzig Jahren hat sich das ungleiche Paar Thiel und Boerne zum absoluten Publikumsliebling gemausert. Der eine eher handfest und bollerig, der andere feinsinnig, kultiviert und ein bisschen eingebildet. Mit der skurrilen Art der beiden fährt der Münster-Tatort regelmäßig Rekordquoten ein: Anfang 2022 mit "Des Teufels langer Atem" waren es sogar 41 Prozent Marktanteil.

Premiere im Stadion

Thiel und Boerne ermitteln seit 20 Jahren in Münster

Schon in ihrem ersten Fall, "Der dunkle Fleck", der im Oktober 2002 ausgestrahlt wurde, haben sich die Thiel und Boerne gekabbelt. Und genau so geht es auch in ihrem neuesten Fall "Ein Freund, ein guter Freund" weiter. Zur Premiere von "Ein Freund, ein guter Freund" am Abend im Preußenstadion sind fast alle Schauspieler angereist.

Auf den Spuren von Thiel und Boerne

Zum Suchspiel gibt es eine Karte

Münster-Tatort-Fans können sich ab sofort sogar selbst auf die Spuren von Thiel, Boerne, Alberich und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm begeben. Und zwar mit einem so genannten QR-Walk, einem kleinen Suchspiel in der Stadt. Alles, was man dafür braucht, ist ein Smartphone – und eine Ermittlungskarte. Die gibt es bei der Information der Stadt Münster, im historischen Rathaus und natürlich online hier auf wdrmuenster.de.