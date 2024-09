Unterschied zur Kurzzeitpflege

So etwas kam für Helmut Hosemann aber nicht in Frage: " Ich war schon zwei Mal in Kurzzeitpflege. Diesmal hatte ich mehr Vorlauf. Ich wusste, dass die Angehörigen vereisen. Ich wollte etwas, wo ich nicht nur untergebracht bin, also ein bisschen mehr als nur ein Zimmer, ein Bett und Essen ."

Es sei aber schwierig gewesen so etwas zu finden. Auch die Pflegeversicherung habe ihm nicht weiterhelfen können. Über den Tipp einer Freundin seiner Tochter sei er aber durch Zufall an das Angebot der DKV Residenz am Tibusplatz in Münster gestoßen.

" Es ist nicht nur der Fitnessraum, den ich gut finde, das Essen schmeckt und die Innenstadt ist nah. Und in Münster kann man sogar in der Innestadt gut Urlaub machen ," sagt er und geht schon wieder spazieren mit seinem Rollator, Richtung Domplatz.

Quellen:



DKV Residenz am Tibusplatz in Münster

Residenz am Tibusplatz in Münster WDR -Reporterin vor Ort