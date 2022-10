Erstes 20.000 Euro Grunderbe in Gütersloh verlost

Die Stiftung "Ein Erbe Für Jeden" will mit ihrem Projekt mehr Chancengleichheit in Deutschland schaffen. Die Idee ist nicht neu. Im Prinzip geht es darum, dass jeder Person ein Startkapital zustehen sollte, um einen möglichst gleichwertigen Start ins Leben zu haben.

Der Gewinner für Gütersloh steht fest

Am Donnerstagabend wurde in der Weberei in Güterslohganz klassisch ausgewürfelt, wer das Grunderbe bekommt. Beworben hatten sich 350 Menschen. Der glückliche Gewinner: Marvin Just. Informiert wurde der 30-Jährige am Telefon. Das Geld kann er jetzt nutzen, um es sinnvoll zu investieren. Sei es in Bausparverträge, in die Ausbildung oder in einen Wohnungskauf.

Das ist vertraglich mit der Stiftung festgelegt. Ebenso wie eine jährliche Befragung. Mit den Daten sollen Erfahrungswerte gesammelt werden, die später anderen Aktionen oder sogar der Politik helfen könnten.

Stiftung um private Spender verlost Grunderbe

Bevor der Gütersloher das Erbe bekommen konnte, war es ein langer Weg. Zunächst wurden drei Städte ausgewürfelt: die Stadt Krefeld, der Bezirk Hamburg-Nord und der Kreis Gütersloh. Wer dort wohnhaft ist, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und zum Jahrgang 1991 gehört, war für die Bewerbung zugelassen. Gewinnen konnte letztlich aber nur eine Person pro Gebiet.