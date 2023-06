Hallenberg spielt die Passion Christi als berührende Geschichte

Die Freilichtbühne in Hallenberg, idyllisches Vogelgezwitscher mischt sich mit Stimmengewirr. Es wird immer lauter: Textproben, Kinderlachen, etwas weiter weg singt ein Chor.

" Mit zwei Jahren war ich zum ersten Mal dabei. "

Das Volk hört die Worte des Hohen Rates

150 Darsteller in langen, bunten Gewändern stehen hinter der Bühne. Die Frauen tragen Kopftücher, die Männer lange Haare und Bärte. Ein junger Mann, gehüllt in weißes Leinen, kommt schnell den Berg hinaufgelaufen. Jesus muss noch in die Maske.

Die Hauptfigur der Passion wird von Philipp Mause gespielt. Der 32-Jährige ist gebürtiger Hallenberger und steht quasi schon sein ganzes Leben auf der Bühne. " Mit zwei Jahren war ich zum ersten Mal dabei. Damals hat Papa meine Schwester und mich im Bollerwagen über die Bühne gezogen ", erzählt Philipp Mause.

Jesus ist die größte Rolle seines Lebens

Jesus wird von den Römern ausgepeitscht

Seitdem spielt er bei jeder Inszenierung mit, große wie kleine Rollen. Das Philipp Mause Jesus Christus verkörpern sollte, das steht schon länger fest. Eigentlich wäre es 2020 so weit gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Aufführung auf dieses Jahr verschoben. Für den jungen Mann also genügend Zeit, um sich an die Rolle zu gewöhnen.

"Erst wollte ich es nicht machen. Ich habe mich, als ich meinen Namen in den Hut geworfen hab, nicht in der Rolle gesehen. Jetzt bin sehr froh darüber, es spielen zu dürfen." Philipp Mause

Aufführung wird Familienevent

Die Freude an der Schauspielerei überträgt sich in Hallenberg auch auf die jüngere Generation. Bei dieser Passion stehen über 40 Kinder der Darsteller mit auf der Bühne. Die Aufführung wird so zum Familienevent. Das ist im Falle Jesus sogar etwas brisanter. Philipps Vater Helmut Mause spielt die Rolle des Kaiphas.

Jesusdarsteller Philipp Mause mit seinem Vater Helmut Mause in der Rolle des Kaiphas