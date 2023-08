"Foltermorde" von Höxter-Bosseborn: Erneut Gerichtsprozess

Der Fall sorgte zwischen 2016 und 2018 für bundesweites Aufsehen: Wilfried und Angelika W. gingen als das "Folterpaar" von Höxter-Bosseborn in die Kriminalgeschichte ein. Das Landgericht Paderborn sprach beide unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen schuldig.

Wilfried W. erhielt elf Jahre Haft, Angelika W. 13 Jahre. Während sie ihre Strafe im normalen Gefängnis absitzt, kam er in eine psychiatrische Klinik - eine Gutachterin attestierte ihm verminderte Schuldfähigkeit.

Doch die Annahmen, die zu der Einweisung führten, haben sich als möglicherweise fehlerhaft herausgestellt. Jedenfalls ist der 53-Jährige aktuell ebenfalls im normalen Strafvollzug, statt im sogenannten Maßregelvollzug.

Nachträgliche Sicherungsverwahrung beantragt

Wilfried W. könnte also nach Verbüßen seiner Haftzeit auf freien Fuß kommen. Das will die Staatsanwaltschaft Paderborn verhindern. Sie sieht die Gefahr von Wiederholungstaten.

Deshalb beantrage sie die nachträgliche Unterbringung von Wilfried W. in der Sicherungsverwahrung. Das Landgericht Paderborn entscheidet darüber ab dem 30. August. Es sind fünf Verhandlungstage angesetzt.

Gefahr für Frauen?

Wilfried W. kam tatsächlich zunächst in die geschlossene Psychiatrie. Es stellte sich allerdings heraus, dass beispielsweise seine angenommene Intelligenzminderung gar nicht so stark ist. Fazit: Wilfried W. gehört nicht in den Maßregelvollzug.

Nach Informationen des WDR sollen jetzt drei neue Gutachten nahezu übereinstimmend zu folgendem Ergebnis kommen: Wilfried W. ist Frauen gegenüber dominant, manipulativ, gewaltbereit und sadistisch veranlagt.

Risiko einer Wiederholungstat

Eine schwere Vorstrafe könnte ihm jetzt wieder zum Verhängnis werden. Schon 1994, also Jahre vor den sogenannten "Foltermorden" von Höxter-Bosseborn, hat Wilfried W. eine Frau schwer körperlich misshandelt und ihr sexualisierte Gewalt angetan. Das Amtsgericht Paderborn verurteilte ihn dafür zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Die Gefahr, dass sich so etwas in Zukunft wiederholen könnte, ist also nicht aus der Luft gegriffen.