Feuerwehrleute im Kreis Borken für Fluteinsatz geehrt

André Szczesny erinnert sich noch gut an den 15. Juli 2021. In den frühen Abendstunden bekam der 47-Jährige einen Anruf vom Kreisbrandmeister: " Da kommt was auf uns zu ," sagte der.

In den letzten Stunden hatte es in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz nicht aufgehört zu regnen. Szczesny traf mit seinem Team erste Vorbereitungen. Kurz nach 20 Uhr dann der Alarm: Feuerwehren aus dem Kreis Borken wurden in die Katastrophengebiete beordert.

Die Auswirkungen der Flut sprengten die Grenzen des Vorstellbaren