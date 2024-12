Eine junge Frau in Düsseldorf staunte nicht schlecht. Ihre Oma war vor kurzem verstorben. Nun musste sie die Wohnung ausräumen. Verwelkte Geranien landen im Bio-Müll, einige gute nimmt sie noch mit. Beim Umtopfen einige Wochen später entdeckt sie unten in den Töpfen jeweils eine kleine Plastiktüte. Darin stecken je ein 100- DM -Schein. Das Geld bringt sie später zur Bundesbank.

Rund sieben Millionen DM 2024 in NRW umgetauscht

Selten ist das nicht. Fast 9.000 Menschen hätten in NRW alte DM in kleineren und größeren Summen zu den Bundesbank-Filialen gebracht: rund sieben Millionen Mark, teilt Sprecher Uwe Deichert mit: " Rund die Hälfte der Summe wurde in Köln umgetauscht ." Der Rest in den Filialen in Dortmund und Bielefeld.

In vielen Verstecken finden sich noch alte D-Mark

Und vieles davon sind wahrlich " Schlafmünzen ", so Deichert: " In Nordrhein-Westfalen wurden bei den drei Filialen in diesem Jahr bis Ende November bisher Münzen in Höhe von 3,2 Millionen DM umgetauscht ." Vielfach seien es auch Münzsammlungen. Alte DM -Scheine wie in den Geranien-Töpfen kamen im Wert von rund 3,8 Millionen rein.

Scheine eingerollt in Tabletten-Röhrchen

Natürlich findet sich vieles in Sparschweinen, Dosen, Gläsern und Schubladen. Doch Kuriositäten erstaunen auch die Bundesbank immer wieder. In einem vollgestopften Arzneischrank fanden Hinterbliebene in Aachen DM -Scheine fein säuberlich eingerollt in den Tabletten-Röhrchen, berichtet Uwe Deichert.

" Bei einer anderen Haushaltsauflösung einer alten verstorbenen Dame wunderte sich deren Tochter beim Abnehmen der Vorhänge, wie seltsam sich eine der Stoffbahnen anfühlte. Eine Überprüfung ergab, dass in den Vorhang 1.000-DM-Scheine eingenäht waren ."

Oft werden die Schlafmünzen in Haushaltsauflösungen gefunden.

Häufig berichteten auch ältere Ehepaare, dass sie ihre Glückwunschbriefe der Silbernen oder Goldenen Hochzeit seinerzeit nicht richtig durchgesehen hätten und nun beim Aufräumen noch alte DM -Scheine darin fanden. Ziemlich erstaunt aber war 2024 ein Student in Dortmund, der an einem Waldrand ein illegal entsorgtes, aber noch recht passables Sofa mitnahm. Er wollte es neu beziehen und fand dabei einige tausend DM .

Noch 12 Milliarden DM unterwegs

Auch 23 Jahre nach der Währungsumstellung am 1.01.2002 auf den Euro sind weltweit noch mehr als zwölf Milliarden D -Mark im Umlauf: 5,64 Milliarden in Scheinen und 6,54 Milliarden in Münzen.

Anfangs habe es noch den " Nostalgiefaktor " gegeben, sagt Bundesbank-Sprecher Uwe Deichert: " Ich behalte einige Scheine, damit ich die meinen Enkeln zeigen kann ." Mittlerweile fragten sich aber wohl Viele, was soll ich noch damit?

Landen die alten Münzen oder Scheine dann bei der Bundesbank, werden sie vernichtet. Münzen werden eingeschmolzen, Scheine geschreddert. Der Umtauschkurs beträgt nach wie vor: 1 Euro für 1,95583 DM .

