Cyberangriff auf Lebensmittelunternehmen Apetito aus Rheine

Ein Cyberangriff legt den Betrieb des Lebensmittelunternehmens Apetito lahm. Die IT-Systeme der Apetito AG, eines großen Essenlieferanten für Seniorenheime, Schulen und Kitas, sind durch den Cyberangriff nicht mehr erreichbar. Der Server sei offenbar schon am vergangenen Wochenende attackiert worden.

Noch ist unklar, wie massiv die Folgen für das Unternehmen sind. Ob und und in welchem Maße personenbezogenen Daten von dem Cyberangriff betroffen sind, kann das Unternehmen im Moment noch nicht sagen. Das Unternehmen aus Rheine hat die Zentral- und Anlaufstelle für Cyberkriminalität in NRW eingeschaltet. Experten arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung - wann die komme, sei unklar.

Bestellungen zur Zeit nicht möglich

Die Küche in vielen Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen in Deutschland könnte durch den Angriff heute kalt bleiben. Laut eigenen Angaben auf der Homepage des Unternehmens habe man derzeit keinen Zugriff auf die IT-gestützten Systeme. Bestellungen seien daher zurzeit nicht möglich.

Laut der Mitteilung will Apetito vor allem die Versorgung von Seniorenheimen, Kliniken und privat wohnenden Senioren durch Lieferung von Ersatzmenüs sicherstellen.

Jahresumsatz von über einer Millarde Euro

Apetito hat im vergangenen Jahr mit seinen Essenslieferungen einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Fast 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen die Menüs her und liefern diese an die Kundschaft aus.

Außerdem beliefert das Unternehmen auch den Einzelhandel mit tiefgekühlten Mahlzeiten. Die Apetito AG verfügt über Tochtergesellschaften auch in den Niederlanden, Großbritannien und Kanada.

Über dieses Thema beriechten wir am 28.06.2022 im WDR Fernsehen in der Loklazeit Münsterland um 19:30 Uhr & auf WDR 2 in der Lokalzeit.