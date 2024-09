Rietberg: Über 30.000 Gäste beim Bundesfest der Schützen erwartet

Das ganze Wochenende gibt es auf dem Rietberger Landesgartenschaugelände eine große Party mit Festzelt, DJs und Livemusik.

Eröffnet wird das Fest am Freitagabend mit einem Ökumenischen Gottesdienst. Dann stehen Kranzniederlegung am Ehrenmal in Neukirchen und der großen Zapfenstreich auf dem Festplatz im Gartenschauparkauf dem Programm. Im Anschluss wird im Festzelt im Gartenschaupark gefeiert.

Bundeskönigsschießen am Samstag

Wer neuer Bundeskönig oder -königin wird, entscheidet sich am Samstag im Bundeskönigsschießen. Dafür schießen die 87 Teilnehmenden auf der Schießbahn im benachbarten Herzebrock-Clarholz auf Ringe.

Der neue Bundeskönig oder die neue Bundeskönigin wird der höchste Repräsentant des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Außerdem qualifiziert sich der Gewinner damit für das Europaschützenfest. Am Abend ist großer Festball, der bereits ausverkauft ist.

Großer Festumzug durch die historische Innenstadt

Am Sonntag hält der Schirmherr der Veranstaltung und NRW-Innenminister Herbert Reul auf der Festmesse seine Grußworte.

Der Höhepunkt des Schützenfestes wird Sonntag ab 12 Uhr der Festumzug durch die historische Innenstadt von Rietberg mit Vorbeimarsch an der Ehrentribüne am Rathaus sein. Diesen Festzug führt das neue Bundeskönigspaar, das am Morgen intronisiert wird, an.

Ostwestfälisches Schhützenfest feiern