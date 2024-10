Kurz vor Hochzeit: Brautkleid in Wäscherei verschwunden?

„ Ich habe Bauchschmerzen und schlaflose Nächte “, berichtet Sabina Schütte während sie in Telgte in ihrer kleinen Änderungsschneiderei arbeitet. Dabei war vor einigen Wochen ihre Vorfreude noch riesig: Das erste Mal in einem weißen Brautkleid in einer Kirche heiraten.

Für 500 Euro kaufte sie sich ein gebrauchtes Hochzeitskleid und brachte es am 2. September in eine Reinigung. Zwei Wochen solle es etwa dauern bis das Kleid gereinigt zurückkommen würde, so sei ihr dort gesagt worden.

Fünf Wochen später ist Kleid noch nicht zurück

Jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit und auch über fünf Wochen nachdem die 50-Jährige das Kleid in der Reinigung abgegeben hat, ist es noch nicht wieder da. „ Ich habe oft in der Reinigung angerufen. Ich bin auch hingegangen, aber ich wurde immer wieder vertröstet “, erzählt Sabina Schütte. Einen Grund, warum die Reinigung solange dauert, sei ihr auch nicht genannt worden. Die Schneiderin vermutet, dass etwas kaputt gegangen sei an ihrem Brautkleid.

Frust und Enttäuschung, statt Vorfreude

Vor ein paar Tagen recherchiert die 50-Jährige aus dem Kreis Warendorf dann und findet die Nummer des Chefs der Textilreinigung. Der habe ihr am Telefon versprochen, dass ihr Brautkleid am Dienstag (8. Oktober) abholbereit sei. Voller Hoffnung ging Sabina Schütte dann am Vormittag in die Reinigung, aber kam total frustriert und den Tränen nah wieder heraus. Wieder nichts, das Kleid sei noch nicht da.

Auf den Anruf des WDR (am 7. Oktober) reagiert der Reinigungs-Chef sehr überrascht und verständnislos bis verärgert. Er wolle sich zurückmelden, ob er zu dem Fall Stellung nehmen würde. Allerdings blieb der versprochene Rückruf bis zum Nachmittag (8. Oktober) aus.

Kundin schenkt ein Ersatzkleid

„ Die könnten mir das Kleid doch zurückgeben, wenn es kaputt ist. Ich bin Schneiderin, ich repariere das selbst “, sagt sie. Viele in ihrem Umfeld kennen die Geschichte inzwischen. Und eine ihrer Kundinnen hat ihr sogar ein altes Hochzeitskleid geschenkt. Als Ersatz, falls das richtige nicht mehr rechtzeitig da sein wird.

Und tatsächlich will Sabina Schütte das geschenkte Brautkleid jetzt auf ihre Maße kürzen. „ Ich will natürlich viel lieber meins anziehen, aber ich habe Angst, dass das nicht klappt. “ Doch so ganz hat sie Hoffnung noch nicht verloren, dass ihr Kleid bis Samstag, bis zur kirchlichen Trauung wieder auftaucht.

Unsere Quelle:



Interview mit Sabina Schütte

Über dieses Thema berichten wir in der Lokalzeit Münsterland im WDR-Fernsehen am 08.10.2024 um 19:30 Uhr.