Nach Beschwerde: Nachts bleiben die Glocken in Dorsten still

Nein, heilige Messen werden hier nachts nicht gefeiert. Aber alle Viertelstunde haben bisher in Dorsten Glockenschläge die Zeit gemeldet. Das ist ab sofort nicht mehr so. Zwischen 22 und 6 Uhr bleiben die Glocken nahe des Dorstener Marktplatzes still, auf Wunsch eines Anwohners.

"Die Kirchenvorstände jeder Gemeinde entscheiden selbst, wann die Kirchen läuten." Anke Lucht

Bistum Münster

Generelle Vorgaben macht das zuständige Bistum in Münster nicht, wann und wie oft Glocken läuten sollen. So wie in Dorsten habe es aber auch vereinzelt woanders Lärmmessungen an Kirchen gegeben, nach Beschwerden. Meist würden die Glocken aber nicht lauter geschlagen als erlaubt.