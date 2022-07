"Beachbar" in Greven muss schließen

Stadt habe nicht auf Gespräche reagiert

Das sieht Gisbert Lütke vom Naturschutzbund Steinfurt anders. Er hat die Klage mit angestoßen. Es habe Gespräche gegeben, doch die Stadt habe nicht entsprechend reagiert. " Obwohl wir es anders vereinbart haben, hat die Stadt Greven hier den Betrieb wieder aufgenommen ", erklärt Lütke.

Und damit verstoße die Kneipe mitten in der Emsaue gegen das Gesetz. Denn die ist ein wichtiges Naturschutzgebiet für Fische, Vögel und Pflanzen.