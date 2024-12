In Münster hat es am Mittwochmittag einen Unfall an der Bahnstrecke zwischen Münster und Warendorf gegeben. Dort ist ein Bagger mit einer Eurobahn kollidiert. Alle rund 30 Menschen im Zug blieben unverletzt, sagt die Feuerwehr. Sie konnten mit Bussen oder Taxis weiterfahren. Der Baggerfahrer wurde leicht verletzt.

Er wollte wohl in einen Seitenweg an der Warendorfer Straße abbiegen und hat an dem unbeschrankten Bahnübergang einen herannahenden Zug übersehen. Zug und Greifarm des Baggers kollidierten. Nun muss der Zug abgeschleppt werden. Für Reisende soll nach Auskunft der Bahn ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Die Zugstrecke ist gesperrt und auch im Straßenverkehr gibt es massive Probleme. Autofahrer sollen die Warendorfer Straße im Osten von Münster weiträumig umfahren, sagt die Polizei. Es kommt stadtein- und auswärts zu Staus. Was Zugreisende betrifft, gibt es einen Schienenersatzverkehr zwischen Münster und Telgte. Wie lange der nötig sein wird, ist noch unklar.

