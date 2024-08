Wie immer in den Sommermonaten steigen in Europa auch in diesem Jahr die Infektionen mit dem West-Nil-Virus ( WNV ) an. Betroffen davon sind unter anderem südliche Urlaubsgebiete wie Griechenland, Italien und Spanien.

Nach Angaben des "Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten" ( ECDC ) ist der saisonale Anstieg des West-Nil-Fiebers "bereits in vollem Gange" . Auch Todesfälle sind schon gemeldet worden. Grund genug für Urlauber und Reiserückkehrer, ihr Wissen über die Krankheit auf den neuesten Stand zu bringen.

Was ist West-Nil-Fieber?

West-Nil-Fieber ist eine Viruserkrankung, die meist durch Stechmücken auf den Menschen übertragen wird. Der Erreger - das West-Nil-Virus - komme in verschiedenen Regionen in allen Erdteilen vor, schreibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ( BZgA ). In Südeuropa werde das Virus seit langem im Sommer übertragen.

Ursprünglich war das West-Nil-Virus nur in tropischen Regionen verbreitet. Daher zähle das West-Nil-Fieber zu den "exotischen Infektionskrankheiten", so das Bundesgesundheitsministerium. Seit den 1990er-Jahren sei das Virus vermehrt in anderen Teilen der Welt nachgewiesen worden.