Mückenplage in Mönchengladbach

Durch das feucht-milde Wetter vermehren sich die Tiere in diesem Jahr besonders schnell. Das gilt vor allem für Bereiche, in denen das Wasser nicht abfließt. In Mönchengladbach findet man die Tiere deshalb vermehrt rund um das Hochwasserrückhaltebecken Geneicken, wo sie hunderte Larven ablegen.

Anwohnerin startet Petition

Viele Mönchengladbacher leiden unter der Situation und beteiligen sich deshalb an einer Petition: "Mit jedem ertragenen Stich wächst meine Sorge um das Wohlbefinden unserer Gemeinschaft und die Freude an unseren öffentlichen Räumen" , schreibt die Initiatorin. Man könne sich in den betroffenen Gebieten kaum noch draußen aufhalten. Bisher haben sich mehr als 1700 Menschen an der Aktion beteiligt.

Die Anwohner wollen so Gemeindebehörden und Initiativen dazu auffordern, Strategien zu entwickeln, um die Mückenpopulation einzudämmen. Dazu gehöre beispielsweise die Anwendung von geeigneten Insektiziden und die Förderung von natürlichen Mückenfressern wie Vögeln und Fledermäusen, heißt es in der Petition.

Stadt Mönchengladbach egreift keine Maßnahmen

Die Stadt könne diesem natürlichen und zeitlich begrenzten Phänomen nicht entgegenwirken, sagte ein Sprecher. Ein konstantes Wachstum der Mückenpopulation sei in den vergangenen Jahren aber nicht zu beobachten. Auch gehe man nicht davon aus, dass die Zahl dauerhoft hoch bleibe.

Unsere Quellen:

WDR -Reporter vor Ort

