Auch die Lokführer wollen mehr Geld - was bedeutet das für mögliche Bahn-Streiks?

Die Tarifverhandlungen der jeweiligen Gewerkschaften mit der Bahn wirken sich aber nur sehr begrenzt aufeinander aus, erklärt Lovis Krüger aus der WDR -Wirtschaftsredaktion. "Die EVG und die GdL verhandeln unabhängig voneinander mit der Bahn und setzen sich jeweils für ihre Mitglieder ein, und sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte im Tarifstreit. Ich gehe nicht davon aus, dass die EVG jetzt plötzlich neue Forderungen an die Bahn formuliert und den laufenden Tarifkonflikt weiter eskaliert."

Wenn Bahn und EVG einen neuen Tarifvertrag abschließen, gibt es bis November dann keine weiteren Bahnstreiks. Lovis Krüger, WDR-Wirtschaftsredaktion

Bis November keine weiteren Warnstreiks?

Und was heißt das alles für kommende Streiks? Krüger rechnet damit, dass die GdL ihre Forderungen mit neuen Bahnstreiks durchsetzen wird. Sie darf aber erst ab November wieder streiken, weil bis Ende Oktober eine Friedenspflicht gilt. "Die EVG könnte jederzeit streiken" , so Krüger. Allerdings wolle sie nicht zu Streiks aufrufen, solange sie mit der Bahn am Verhandlungstisch sitze. "Wenn Bahn und EVG einen neuen Tarifvertrag abschließen, gibt es bis November dann keine weiteren Bahnstreiks" , erklärt Krüger.