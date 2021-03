Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Präsenzunterricht an den Schulen in seinem Heimatkreis für unverantwortlich. Auf Twitter kritisierte Lauterbach, der aus Niederzier bei Düren stammt, die NRW-Landesregierung. Den Antrag abzulehnen sei verantwortungslos und riskiere Leben.

Forderung: Wechselunterricht verschieben

Auch mehrere Bürgermeister und Landräte haben an das Schulministerium geschrieben mit der Forderung, den Start des Wechselunterrichts zu verschieben. „Der Oberbergische Kreis hätte aus epidemiologischer Sicht eine weitere Aussetzung des Präsenzunterrichts bis zu den Osterferien begrüßt“, erklärte eine Sprecherin. Der Kreis sei aber an die Vorgaben des Landes gebunden.

Eltern nehmen Tests selbst in die Hand

Damit die Schulen in Nordrhein-Westfalen nicht zu Corona-Hotspots werden, hat die Landesregierung kostenfreie Tests für alle Schülerinnen und Schüler versprochen. Die aber fehlen noch. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer räumte im WDR ein, dass es in der ersten Woche des Wechselunterreichts wohl keine flächendeckenden Corona-Tests in den Schulen geben wird. Am Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau haben deswegen Eltern die Tests selbst in die Hand genommen.

Testen auf dem Schulhof

Der Schulhof in Siegen-Weidenau wurde dafür kurzerhand zum Freilufttestzentrum. Zwei Ärzte in der Elternschaft brachten die Corona-Schnelltests mit und nahmen Problem. Die Teilnahme an den Tests war freiwillig, fast alle hätten die Möglichkeit aber angenommen, sagt Schulleiterin Beate Brinkmann. Fast 300 Schülerinnen und Schüler konnten so bereits am ersten Schultag getestet werden - kein Test war positiv. Sollten die versprochenen Corona-Tests der Landesregierung weiter auf sich warten lassen, wollen die Eltern mit den eigenen Tests weitermachen und so für ein besseres Gefühl beim Unterricht in der Schule sorgen.

Hoffen auf Corona-Schnelltests

Der Plan des NRW-Schulministeriums sieht vor, bis Ostern insgesamt 1,8 Millionen Corona-Schnelltests in den Schulen zu verteilen. Wann die Tests kommen, ist noch nicht klar. Auch welche Auswirkungen positive Testergebnisse für den Betrieb der Schulen haben werden, ist unbekannt.