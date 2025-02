Warnstreiks gehen weiter • Auch für heute hat die Gewerkschaft Verdi Streiks in NRW angekündigt: Diesmal soll der Busverkehr am Niederrhein in vielen Städten nur eingeschränkt laufen. Außerdem sei in Sparkassen, Bürgerämtern, kommunalen Kindertagesstätten oder bei der Müllabfuhr mit Einschränkungen zu rechnen.

Betroffen sind demnach unter anderem Moers, Viersen und Mönchengladbach. Warnstreiks soll es aber auch in Siegburg, Aachen und Düsseldorf geben, genau wie im Raum Mettmann, in Minden oder in Mülheim an der Ruhr. Verdi will so den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Die Gewerkschaft fordert mindestens 350 Euro mehr Geld für die Beschäftigten und zusätzliche freie Tage.

Vor fünf Jahren: Erster Corona-Fall in NRW • Der Kreis Heinsberg war vor fünf Jahren der erste große Corona-Hotspot. Erste Infektionen wurden am 25. Februar nach einer Karnevalsveranstaltung in Gangelt gemeldet. Das Virus breitete sich daraufhin rasant aus, hunderte Menschen kamen in Quarantäne, Kindergärten und Schulen wurden geschlossen.

Zwei Stahlgiganten halten Hochzeit

"Stahlhochzeit" Rahmedetalbrücke • Heute für 14.30 Uhr ist die "Stahlhochzeit" der neuen Rahmedetalbrücke geplant. Heißt: Die Stahlträger der ersten Brückenhälfte treffen aufeinander. Auch Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos) will kommen. Laut Autobahn GmbH könnte das Wetter allerdings nicht mitspielen. Sind die Stahlträger zusammengeschoben, kann der Unterbau für die spätere Asphaltierung angegangen werden. Die Freigabe für den Verkehr auf dieser ersten Brückenhälfte ist für Mitte 2026 anvisiert.

Prozess um italienisches Flüchtlingslager in Albanien • Nagelneu gebaut, stehen die italienischen Flüchtlingslager in Albanien seit Anfang Oktober leer. Italienische Gerichte hatten bezweifelt, ob Migranten, die dorthin deportiert wurden, wirklich aus sicheren Herkunftsländern kommen - nur dann dürften sie zur weiteren Abschiebung in die Lager in Albanien. Der Europäische Gerichtshof will heute entscheiden, was "sichere Herkunftsländer" sind. Von diesem Urteil dürfte abhängen, ob und wie die Lager in Albanien weiterbetrieben werden dürfen.

Nach Explosion in Köln: 16-Jähriger stellt sich • Bei der Polizei hat sich ein 16-jähriger Jugendlicher aus den Niederlanden gestellt. Er sei an der Explosion vor fünf Monaten im Eingangsbereich des Clubs "Vanity" in der Kölner Innenstadt beteiligt gewesen. Weiter sagte er aber nichts. Die Polizei hatte mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung nach dem Mann gesucht. Bei der Explosion war eine vor Ort tätige Reinigungskraft verletzt worden.