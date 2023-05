Warum Orangensaft derzeit knapp ist - und wohl bald teurer wird

Im internationalen Vergleich ist Deutschland Weltmeister im Trinken von Fruchtsaft. 28 Liter davon nimmt jeder in Deutschland im Jahr zu sich. Besonders gefragt: Orangensaft. Doch der wird gerade knapp. Dass das Getränk deswegen teurer wird, ist wahrscheinlich.

Warum wird Orangensaft derzeit knapp?

In den Regionen, in denen Orangen produziert werden, hat es massive Ernteausfälle gegeben. In Brasilien beispielsweise, dem wichtigsten Anbauland, wo 80 Prozent des weltweit gehandelten Orangensafts herkommt, war das Wetter schlecht. Deshalb sind dort die Lagerbestände extrem niedrig.