Warnsystem Cell Broadcast: 39 Gefahrenhinweise in NRW versendet

Wie funktioniert das Warnsystem Cell Broadcast?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe spielt eine Warnmeldung über seine Infrarstruktur aus und übergibt sie an die Mobilfunk-Netzbetreiber. Das sei bis heute technisch reibungslos gelaufen, sagt Hendrik Roggendorf vom BBK in Bonn. Im nächsten Schritt übermitteln die Mobilfunk-Netzbetreiber die Hinweise dann an alle Handys von Menschen, die sich innerhalb der Funkzellen mit Gefahr befinden.

Cell Broadcast ergänzt die bereits vorhandenen Warnkanäle, also Sirenen, Rundfunk, TV und Apps wie Nina oder Katwarn. Bei dem in Deutschland recht neuen System werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind - daher der Name Cell Broadcast.