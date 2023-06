Wahlrechtsreform: So soll der Bundestag verkleinert werden

Warum wehren sich Union und Linkspartei gegen die Reform?

Aus offensichtlichen Gründen: Besonders die CSU und Die Linke haben vom bisherigen Wahlsystem profitiert. Hätte das neue Wahlrecht schon bei der vergangenen Bundestagswahl gegolten, wäre die Linkspartei überhaupt nicht mehr im Bundestag vertreten. Auch die CSU sorgt sich um ihre politische Zukunft. Denn die kleine Schwester der CDU tritt zwar nur in Bayern an. Weil sie aber eine eigenständige Partei ist, muss auch sie künftig im Bundesschnitt auf mehr als fünf Prozent der Stimmen kommen. Sollte sie das nicht schaffen, kann sie so viele Direktmandate gewinnen wie sie will: Die CSU wäre trotzdem nicht mehr im Bundestag vertreten, was auch die CDU schwächen würde. Bei der vergangenen Bundestagswahl erreichte die CSU bundesweit nur 5,2 Prozent der Zweitstimmen - für sie geht es also ums politische Überleben.

" Wir werden alle Hebel nutzen, damit diese Manipulation des Wahlrechts gestoppt wird ", erklärte der Vorsitzende der CSU -Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, am Donnerstag. Auch die Linkspartei hat eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.