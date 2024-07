Wacken, Parookaville & Co – Festivals als Geldanlage?

Heute startet eines der größten Metall-Festivals weltweit: "Wacken" in Schleswig-Holstein. Etwa 85.000 Besucher werden in den nächsten Tagen zur Musik von Bands wie den Scorpions, Korn und Flogging Molly feiern. Für die Besucher geht es um die Musik und die Stimmung – aber ein Musikfestival ist auch ein riesiges Unternehmen, das viel Geld einbringen kann und deshalb für internationale Investoren interessant ist.

Immer mehr Festivals mit Investoren

Zahlreiche große Festivals in Deutschland, von "Rock am Ring" über "Parookaville" bis zu "Wacken", sind seit Jahren nicht mehr allein unterwegs: Im Rücken haben sie finanzstarke Unternehmen und Investoren. Die Gründer von "Wacken" etwa haben einen großen Teil ihrer Anteile bereits 2019 an das britische Unternehmen Superstruct verkauft – aus mehreren Gründen, sagt Thomas Jensen, einer der beiden "Wacken"-Gründer:

"Einerseits geht es um ökonomische Sicherheit für die Familien. Auch unternehmerisch muss man natürlich gucken, wie es weitergeht. Unser Ziel ist, dass das Festival stetig besser wird – Wachstum gehört da sicherlich dazu. Aber auch die Experience muss natürlich immer besser werden." Thomas Jensen, Mitgründer von "Wacken"

Superstruct besitzt Anteile an mehr als 80 Festivals europaweit. Vor wenigen Wochen hat der US-Investor KKR das Unternehmen Superstruct gekauft – für angeblich 1,3 Milliarden Euro. Zur tatsächlichen Höhe des Kaufpreises äußert sich das Unternehmen nicht. KKR hält unter anderem auch Anteile am Medienkonzern Axel Springer und investiert in fossile Energieprojekte.