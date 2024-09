Schuleigentum zerstören, sich aggressiv verhalten gegenüber Mitschülern oder Lehrkräften - das hat in Zukunft in Italien ernsthafte Folgen. Am Mittwoch hat das Parlament dazu ein Gesetz verabschiedet. Die Schulen müssen wieder eine Verhaltensnote einführen, die unter anderem das Sozialverhalten bewertet - und die spielt auch für die Versetzung eine wichtige Rolle.

Gesetzlich vorgeschriebene Strafarbeiten

In Italien werden die Noten auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben: 0 bis 5 sind "negative" Noten, 6 bis 10 sind "positiv". Wer ab der Mittelstufe eine 5 oder weniger als Verhaltensnote bekommt, bleibt sitzen. Die Regierung will so für mehr Disziplin an Schulen sorgen.

Selbst eine 6, also eine Notenstufe besser, hat noch Folgen: Wer die bekommt, muss eine Strafarbeit verfassen, in der es um " aktive und unterstützende Bürgerschaft geht " - so steht es jetzt ganz offiziell im Gesetz. Den bestmöglichen Schulabschluss können die Jugendlichen sogar nur erreichen, wenn sie im Betragen mindestens eine 9 bekommen.

Sozialstunden für mehr Respekt

In Italien können Schülerinnen oder Schüler aus Disziplinargründen auch zeitweise vom Unterricht ausgeschlossen werden. In der Zeit sollen sich die Betroffenen anderweitig in der Schule einbringen. Wer mehr als zwei Tage Schulverbot bekommt, soll in externen Einrichtungen Sozialstunden leisten.

Mit der Regel " wird der Respekt gegenüber Menschen und öffentlichen Gütern in den Mittelpunkt gerückt ", schreibt der italienische Bildungsminister Valditara in einem Statement, " die Autorität der Lehrer wird wieder hergestellt ".

Politisches Statement der Regierung?

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni

Die Regierung von Giorgia Meloni gilt als streng rechts - und es ist nicht das erste Mal, dass sie härtere Strafen für junge Menschen einführt. Schon letztes Jahr hat sie die Regeln für Straftäter ab 14 Jahren verschärft, die können jetzt schneller in U-Haft genommen werden.

Auch in der Schule will die italienische Regierung schon länger für mehr Ordnung sorgen. Seit rund einem Jahr können Eltern sogar ins Gefängnis kommen, wenn ihre Kinder die Schule schwänzen.

