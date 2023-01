Verdi kündigt Streiks bei der Post an: Brief- und Paketzentren betroffen

Auch zahlreiche NRW-Städte betroffen

Bundesweit betreiben Deutsche Post und DHL 36 Paketzentren. In NRW gibt es Verteilzentren in Bochum, Hagen, Köln, Greven, Krefeld, Rheinberg, Hagen, Bielefeld und Dorsten. Das Paketzentrum in Bochum ist das größte Paketzentrum in NRW.