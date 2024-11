Das Bundesamt für Strahlenschutz rät dazu, sich am UV -Index zu orientieren. Der ist immer aktuell im Internet abrufbar: Das BfS informiert über die UV -Strahlung an verschiedenen Messstationen in Deutschland. Und der Deutsche Wetterdienst hat einen UV-Gefahrenindex. Je höher die UV -Strahlung, desto eher und konsequenter sollte man sich schützen, so das BfS. Und zwar in dieser Reihenfolge:

Schatten aufsuchen oder spätestens ab einem UV-Index 8 im Haus bleiben Kleidung mit Schutz vor ultravioletter ( UV -)Strahlung ist in manchen Fällen empfehlenswert. Die Kopfbedeckung sollte auch die Ohren und den Nacken schützen. Die Schuhe sollten den Fußrücken bedecken. Man sollte eine gute Sonnenbrille verwenden. Unbedeckte Körperstellen sollte man mit einer guten Sonnencreme eincremen.

Auch der Hauttyp spielt eine wichtige Rolle: Je empfindlicher die Haut gegenüber UV -Strahlung ist, desto eher treten Sonnenbrände auf und desto höher ist das Risiko für Hautkrebserkrankungen. Kinder müssen besonders geschützt werden. Sonnenbrände in der Kindheit und Jugend erhöhen das Hautkrebsrisiko um das Zwei- bis Dreifache.