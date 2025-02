Neue Zollschranken der USA werden hier zum ernsten Problem, sagt Branchenexperte Stefan Hecht von der Unternehmensberatung Advyce & Company. Denn mit einem zusätzlichen Aufschlag rechnet es sich kaum noch, Autos aus Mexiko in die USA zu schicken. Als Reaktion erwartet er, dass die Hersteller zumindest einen Teil der Fertigung von Mexiko in die USA verlagern, wo VW, BMW und Mercedes ebenfalls Werke haben.

Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management

Auch die Zölle gegen Kanada könnten in Europa Probleme verursachen - zumindest für Volkswagen. Denn die Wolfsburger planen in Ontario nahe der US-Grenze eine Batteriezellfabrik, die die E-Auto-Werke des Konzerns in den USA beliefern soll. Trudeaus Regierung hatte das Milliardenprojekt mit hohen Subventionen angelockt. Zölle seien hier nun " Gift ", warnt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach und spricht von einem " Super- GAU für diese Investition ". Noch ist das aber Zukunftsmusik: Die Produktion nahe Toronto soll erst 2027 anlaufen.

Ja, Trump kündigte bereits am Freitag an, solche Maßnahmen auch für Waren aus der EU einzuführen. Sollte er diese Pläne umsetzen, könnte das die europäische Wirtschaft hart treffen. Bereits vor seiner erneuten Amtseinführung hatte Trump von zusätzlichen Zöllen in Höhe von bis zu 20 Prozent für europäische Produkte gesprochen.

Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Stahl und Aluminium aus der EU mit Strafzöllen belegt. Diese sind nach einer Vereinbarung mit seinem Vorgänger Joe Biden noch bis Ende März ausgesetzt. Wird der Kompromiss nicht zeitnah nachverhandelt, würden im April sowohl die US-Aufschläge als auch die europäischen Gegenzölle wieder greifen.

Die neuen Zölle, die Trump gegen Kanada, China und Mexiko bereits verhängt hat und mit denen er auch der EU droht, verfolgen mehrere Ziele. Trump nutzt sie vor allem als Druckmittel. Denn der US-Präsident wirft den drei Ländern vor, nicht genug gegen den Schmuggel der oftmals tödlichen Droge Fentanyl in die USA zu unternehmen. Mexiko und Kanada beschuldigt er zudem, illegale Migration in die USA nicht ausreichend verhindert zu haben.

Mit den Zöllen will er den wirtschaftlichen Druck auf die Länder erhöhen und die Regierungen dazu bringen, mehr gegen den Schmuggel und die Einwanderung zu tun.

Dazu kommt, dass er mit den Zöllen gegen die drei Länder - aber auch mit den angekündigten Zöllen gegen die EU - die US-Wirtschaft stärken will, indem er sie vor der Konkurrenz aus dem Ausland schützt.

Es ist Trump seit langem ein Dorn im Auge, dass europäische Unternehmen deutlich mehr Waren in den USA verkaufen als amerikanische Unternehmen in der EU. " Die EU hat uns so schlecht behandelt ", sagte er als Begründung für die angekündigten Zölle.

Der US-Präsident deutete aber bereits einen möglichen Kompromiss an, mit dem mögliche Zölle wieder aufgehoben werden könnten: Er rief die EU-Partner auf, " im großen Stil " Öl und Erdgas aus den USA zu importieren. Die EU könnte zudem anbieten, mehr US-Rüstungsgüter zu kaufen.

Mit den verhängten Zöllen riskiert Donald Trump einen Handelskrieg mit den betroffenen Ländern. Noch vor dem Inkrafttreten der Maßnahmen, kündigten Kanada, China und Mexiko Vergeltungsmaßnahmen an.

Kanada will ab Dienstag unter anderem Gegenzölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren erheben. Auch Mexiko und China kündigten " entsprechende Gegenmaßnahmen " an. Zudem will China eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) einreichen.

Auch die EU-Kommission warnte Trump vor den Folgen von möglichen Handelskriegen. " Die Europäische Union bedauert die Entscheidung der USA, Zölle gegen Kanada, Mexiko und China zu erheben ", sagte ein Sprecher der dpa in Brüssel. Offene Märkte und die Einhaltung internationaler Handelsregeln seien unerlässlich für ein starkes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Zölle verursachten unnötige wirtschaftliche Störungen und trieben die Inflation an. Sie schadeten allen Seiten.

Zudem hat die EU mögliche Gegenzölle in der Schublade. " Wenn es notwendig ist, die wirtschaftlichen Interessen Europas zu verteidigen, sind wir bereit, dies zu tun ", sagte Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zuletzt. In der Vergangenheit hatte die EU mit Aufschlägen für US-Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder und Bourbon-Whiskey reagiert.

