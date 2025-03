In einer weiterführenden Schule im Bochumer Stadtzentrum sollen die Toiletten mutwillig verstopft worden sein. So heißt es in einem Schreiben an die Eltern, dass dem WDR vorliegt. Deswegen fällt auch dort der Unterricht aus. Hier gibt es aber eine Notbetreuung, wie auch an einigen anderen Schulen.

50 von 80 Schulen notgereinigt

In Bochum ist städtisches Personal für die Reinigung der Schulen zuständig. Die Stadt hat am Dienstag nach Lösungen gesucht, wie sie trotzdem die Hygiene sicherstellen kann. "Wir haben es hinbekommen, dass an 50 Schulstandorten die Reinigung sichergestellt wurde – zwar nur kurz und nicht so gründlich wie sonst, aber immerhin der Sanitär- und Küchenbereich" , sagt ein Stadtsprecher. Diese Schulen hätten auf jeden Fall geöffnet. Insgesamt hat Bochum 80 Schulen.

In anderen Städten, die vom Streik betroffen sind, werden die Sanitäranlagen von externen Firmen geputzt. Deswegen findet in Oberhausen, Essen und Mülheim zum Beispiel Unterricht statt. Wie es für Donnerstag und Freitag aussieht, ist aktuell noch nicht bekannt.

