Am stärksten betroffen ist das Kölner Werk. Die Mitarbeiter wollen wissen, wie es mit ihren Jobs und dem Werk weitergeht. Europaweit sollen rund 4.000 Stellen gestrichen werden, die meisten davon in Köln. Am Dienstagabend gab es bereits eine Protestaktion vor dem Kölner Werk.

Kölner Ford-Werk droht im schlimmsten Fall Insolvenz

Denn die Konzernleitung will nicht mehr für Schulden des Kölner Standortes bürgen. Ein sehr deutliches "Fuck you" leuchtete deswegen im Stile des bekannten Ford-Schriftzuges auf der Wand der riesigen Halle am Ersatzteilzentrum in Köln-Merkenich. Davor standen die Gewerkschaftler, mit Fackeln in den Händen.

Die meisten von ihnen arbeiten selbst bei Ford und machen sich Sorgen um die Zukunft. Im schlimmsten Falle drohe dem Werk in wenigen Jahren die Insolvenz, wenn der Konzern nicht mehr wie angekündigt Verluste ausgleicht.

Finanzspritze reiche nicht für langfristige Sicherheit

Zwar hat die Ford Motor Company eine einmalige Finanzspritze von 4,4 Milliarden Euro angekündigt. Das aber reicht nur um eine akute Überschuldung zu vermeiden. Ein tragfähiges Konzept für die Zukunft ist das nicht, kritisieren die Arbeitnehmervertreter.

Der Protest gegen die Geschäftsführung wird am Mittwochvormittag weitergehen. Denn mehrere tausend Mitarbeitende werden zur Betriebsversammlung kommen. Ankündigung bisher: Ohne eine erkennbare Strategie wollen sie nicht über den geplanten Abbau von 2900 Stellen verhandeln.

Wie ist die Ausgangslage vor der Betriebsversammlung?

Ford Deutschland hatte zuletzt fast sechs Milliarden Euro Schulden. Frisches Geld wurde bisher automatisch von der US-amerikanischen Konzernmutter zugeschossen. Doch dieser Schutz-Schirm soll bald eingepackt werden.

Jetzt stellt sich die Frage, wie Rechnungen in Zukunft bezahlt werden sollen. Im schlimmsten Fall droht laut der Gewerkschaft IG Metall eine Insolvenz. Tausende Arbeitsplätze seien in Gefahr.