Vor allem im österreichischen Bundesland Tirol haben heftige Regenfälle zu hohen Pegelständen bei Bächen und Flüssen geführt - lokal waren sie so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gerade das Ötztal sei betroffen, einige Gemeinden seien nicht mehr erreichbar, sagte Ministerpräsident Anton Mattle (ÖVP) in Innsbruck. Im Zillertal führte die Ziller gewaltige Wassermassen. Insgesamt waren am Montag rund 4.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Es kam vielerorts zu lokalen Überflutungen und zu Verkehrsbehinderungen, auch im Bahnverkehr.

Dank der Warnungen der Meteorologen sei man nicht unvorbereitet gewesen, so Mattle. So sei in der Landeshauptstadt Innsbruck die mobile Hochwasserschutzwand frühzeitig installiert worden.

Weiterer Regen erwartet

Auch in Bayern und der Schweiz haben die starken Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. In Rosenheim waren nach Angaben der Stadtverwaltung am Nachmittag Fahrrad- und Gehwege in der Nähe von Mangfall und Inn schon überflutet.

Im gesamten Alpenraum wird weiterer Regen erwartet, mit steigenden Wasserständen an der Iller in Kempten, an der Isar und an der Loisach. Hier wurde die Meldestufe eins erwartet. Nachlassen soll der Niederschlag laut Deutschem Wetterdienst wohl erst in der Nacht zum Mittwoch.

Kein Rhein-Hochwasser, Schnee in der Schweiz

Obwohl auch der Rheinpegel in der Schweiz steigt, ist bei uns in NRW nicht mit Hochwasser zu rechnen. Nach Angaben der WDR-Wetterredaktion war das Hauptregengebiet nicht in den Nährgebieten des Rheins, zudem wirke der Bodensee als Puffer, der mögliche Wellen zeitlich auseinanderzieht, so WDR-Wetterexperte Jürgen Vogt.

In Teilen der Schweiz haben die Wetterkapriolen der letzten Tage sogar zum ersten Schnee geführt. Auf 2.061 Metern über dem Meeresspiegel auf der Kleinen Scheidegg fanden sich die Kühe plötzlich auf weißen Untergrund wieder und mussten ihr Gras suchen. Auch in Zermatt im Südschweizer Kanton Wallis fiel am Montag der erste Schnee. Vergangene Woche kam der Ort, der auf rund 1.600 Höhenmetern liegt, noch auf fast 32 Grad.

Mit Material der Agentur dpa.