Unwetter im Kreis Lippe: Starkregenschauer in Dörentrup und Blomberg

In der Ortschaft Blomberg hat sich nach Angaben der Polizei an einer Böschung ein Teil des Erdreichs gelöst. An anderen Stellen seien Äcker weggeschwämmt worden. Demnach kamen Schlamm und Steine runter. Die B66 sei auf einer Länge von drei bis vier Kilometern nicht mehr befahrbar. Die wichtige Verbindung Holstenhöfener Straße war teilweise nicht passierbar. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Über Verletzte und größere Schäden gibt es bisher keine Infos.

Nach Angaben der Feuerwehr Blomberg sind die städtische Turnhalle, ein Kindergarten und die Hauptkreuzung im Ort betroffen. In der Turnhalle soll etwa 10 Zentimeter hoch Schlamm stehen. Das Wasser habe sich von unten durch den Holzboden in die Halle gedrückt. Die Feuerwehr musste den Boden an manchen Stellen aufschneiden, um das Wasser abzulassen.

